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亞系外資看好雲需求強勁 喊買金像電、目標價112元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

金像電（2368）在雲端伺服器的競爭優勢獲得外資肯定，亞系外資表示，受惠於強勁的雲伺服器和需求，加上原料價格下跌及產品組合更好，將推升金像電的毛利率表現，預估第2季毛利率將彈至25.7%，除調高今明年每股獲利預估，且重申買進評等，目標價112元。

金像電6月合併營收29.09 億元，月減4.82%，年增43.45%，第二季合併營收85.1億元，季增17.89%，創單季歷史新高，累計今年前6月合併營收157.28億元，年增29.3%；預估金像電第三季營收可望維持第二季水準。

亞系外資認為，金像電的營收展望相對保守，預估今年銷售金額將年增25%，主要成長是雲端伺服器與網通的強勁需求，調高金像電今明年每股盈餘(EPS)預估，幅度分別為3%及2%。

亞系外資重申金像電買進評等，目標價112元；日前則有另一家美系外資調高金像電評等至中立，目標價由85元調高至97元，主要是看好金像電在雲端伺服器的競爭優勢，且上調金像電2022~2024年獲利預估5~8%。

台股今（19）日開低，金像電早盤以79.5元開出，一度拉升至80.9元，挑戰季線及半年線，盤中漲幅1.65%。

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