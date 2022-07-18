PC市場波動 大摩砍華碩、宏碁目標價
摩根士丹利（大摩）指出，消費型和商用PC需求於今年皆見走疲，將影響相關廠商出貨量，與此同時，相關廠商庫存堆積將促其削價競爭，不利獲利表現；在相關需求波動下，保守看待華碩和宏碁，皆給予「劣於大盤」評等，目標價各由296元下調至205元，由22.5元下調至17元。
大摩指出，自2021年中，消費型PC需求逐步下降，商用PC需求則相較穩健，然而，目前可見惠普的筆電代工OEM廠英業達第3季產量或將出現季減情況，與過往同期不同；此外，戴爾電腦在第3季也將自筆電和顯示器抽單。
大摩另經訪查指出，企業在今年有刪減硬體預算的跡象，而據以往經驗，一旦出現首次修正，便會在增長預期落底前，還會出現兩到三次的預算下調。而如果經濟情勢持續惡化，則PC預算最有可能首先被砍，預期今年全年PC出貨量3.04億台，年減約11%，並可能有下行空間。
大摩表示，PC品牌廠庫存在首季出現推積，其中華碩庫存更持續於第2季增加，整體PC OEM廠製成品庫存在首季年增56%，在大中華地區中以華碩增加最多，預期華碩要花費兩至三個季度消化庫存。另預期PC品牌廠對促銷轉趨積極，以嘗試將庫存去化，而這會使獲利加速常態化。
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