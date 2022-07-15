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庫存調整 力積電坦言第3季產能利用率恐下滑

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）今（15）日舉行線上法說會，坦言消費端需求下滑，衝擊面板驅動IC、影像感測器及部分手機用電源管理IC、分離式元件等，客戶進行庫存調整，力積電未來二季產能利用率面臨修正，希望最壞情況在明年第1季修正完畢。

力積電公布第2季財報，2022年第2季合併營收218.32億元，季增5.4％、年增42.4％，毛利率、營益率「雙升」至51.15％、40.37％；稅後純益70.22億元，季增6.04％、年增達近1.09倍，每股盈餘1.95元，均創歷史新高。

力積電總經理謝再居表示，目前12吋受到影響程度比8吋還高，未來二季力積電產能利用率都有修正壓力，本季微幅還不會太大，但會影響。

外界關心這波半導體庫存調整修正會持續多久？謝再居說，因個別客戶及產品結構不同而異，目前難斷定會有多長，不過公司預估至少會持續二季，也許會延續至明年第1季，目前公司對明年第2季訂單變化還無法評斷，還是得看通膨、戰爭和各國的貨幣政策對抗高通膨效果而定。

力積電坦言，甚至有驅動IC廠不惜支付違約金，顯見當前壓力之大。

有媒體報導法國總統馬克宏邀請力積電董事長黃崇仁到法國投資，力積電表示，黃崇仁確實受邀前往法國參加國際性的產業高峰論壇，是一個很正常的商務活動，但目前力積電投資重心仍在台灣苗栗銅鑼，對於法國若邀約合作，仍得從長計議。

謝再居表示，力積電銅鑼廠（P5廠）因缺工、短料，及設備遞延等因素建廠，時程將會延誤4到5個月時間，原本預計第4季移入設備，將會延後。預定明年下半年完成月產能8,500片建置，2024年下半年達到月產能1.9萬片。

力積 法國

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