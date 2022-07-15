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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

三商家購除息首日盤中填息逾二成 迎夏季旺季備戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）今（15）日進行除息交易，每股發放股息2.59元，開盤除息參考價47.4元，盤中股價一度來到48元，填息幅度逾二成。三商家購表示，上半年趁夏季來臨前的淡季，進行全店鋪大規模品類優化，目的是將實體門市重新賦能，讓門市建立與消費者的多個體驗接觸點，並且搭配全台800個線上社群 (LINE+1)，調整預購與購美廉線上銷售，逐步搭建未來APP微型OmO零售模式。

三商家購表示，疫情陰霾未過，6月雖然在疫情降溫中，與去年同期囤貨潮相比，客單價降低但來客數卻逆勢增長近5%，消費頻次則是衝到兩年來新高。此外，美廉社自2021年11月與外送平台合作至今，已突破600店大關，服務範圍成功從社區250公尺擴增到5公里，成功找出接觸與成交的機會點。而在擴充性服務領域，美廉社與蝦皮店到店合作業已半年，持續引進蝦皮店到店4.0新系統，以因應需求增加。

三商家購也積極建立零接觸金融消費生態圈，無界支付讓消費者輕鬆完成購物最後一哩路，因此實行「天天非現金支付優惠方案」，除了讓消費者每天都有專屬優惠外，並專注會員服務，於第2季加碼推出「會員週三點數十倍送活動」會員通過例行消費即可獲取點數回饋獎勵。自方案推出非現金支付比例已達兩成、單店單天人流成長超過15%，6月同期店會員來客數成長9%。

疫情 除息

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