又一新事業掛牌 宏碁資訊Q3上櫃

宏碁集團近年積極培育旗下新事業，旗下小金虎宏碁資訊預計第三季掛牌上櫃；宏碁董事長陳俊聖指出，PC是成熟產業，宏碁要想辦法不坐困愁城，就必須要有突圍計畫，他表示，「PC行業裡頭要活下來不容易，更何況在其他領域要發光發熱，這是很不容易的事，任何新的行業要進去，都要有優化過程。」旗下培育的新事業小金虎將會陸續公開發行。

陳俊聖表示，宏碁資訊為宏碁旗下在資訊服務產業中重要的策略布局，專注在數位轉型與雲端服務領域，長期協助政府及企業在地端及雲端的資訊布署，是「最懂地端的雲端公司」。在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續投入雲端服務，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，更是宏碁逐步實踐「多元事業引擎策略」的重要推進動能。

宏碁資訊為台灣雲端與資訊服務市場的主要供應商，今年首季營業收16.42億元，較去年同期增長15.86%，營業毛利與稅後純益亦分別較去年同期成長37.56%與63.18%，每股獲利增至3.18元，毛利率、每股獲利皆創新高。

宏碁資訊成立於101年2月，目前資本額3.64億元，預計上櫃增資5000萬元後，資本額會來到4.14億元。

宏碁資訊早期針對企業客戶與政府部門，提供IT基礎建設與系統整合運用的解決方案，也提供商用軟體授權解決方案，近年更積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技。

展望未來，宏碁資訊將以軟體經濟生態圈經營者，協助企業客戶建立資訊韌性，成功踏上數位轉型旅程。未來也將持續投資雲端服務，推出「iCMP智慧跨雲維運管理平台」，擴展對於客戶數位轉型的服務能量，為獲利帶來長期且具競爭力及持續性的貢獻。