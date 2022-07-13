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晶睿預計7月28日除息 每股配息1.4元

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

安控大廠晶睿（3454）公布7月28日除息，每股擬配發現金股利1.4元，預計8月31日發放現金股利。晶睿13日股價收78.7元，上漲1.8元。

晶睿6月營收7.73億元，創單月新高，月成長22%，年成長44%。累計今年第2季營收21.75億元，改寫新猷，季增16.3%。累計今年上半年營收39.85億元，年成長42%。

晶睿表示，6月營收創新高，主因公司產品需求維持穩健動能，且疫情趨緩，產能恢復水平，出貨能量拉抬，刺激營收增長。

晶睿進一步表示，旗下品牌事業亞太區成長動能佳，其中，近期於泰達電首座凈零排放展間，成功試點旗下人臉辨識解決方案，同時也部署多項智慧監控設備，升級智慧建築，打造全方位的綠色安防解決方案。

因應全球疫情及國際局勢變化，晶睿表示，正密切關注中，由於安防產品仍為長期市場趨勢，訂單需求持續強勁，對於下半年營收動能正向看待。

晶睿今年第1季稅後純益1.01億元，是11季來高點，每股純益1.17元，不過，受到ODM占比大幅拉高至64%衝擊，壓抑毛利率表現，單季毛利率下探至新低26.6%，外界也關注，隨第2季營收創新高，晶睿毛利率表現能否觸底反彈。

晶睿 營收

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