說到做到！宏碁董座陳俊聖 六月買進上千張自家股票

宏碁（2353）董事長陳俊聖6月在宏碁股價低迷時持續買進股票，依照公開資訊觀測站資料顯示，陳俊聖以木實投資有限公司加碼買進1,033張股票。

陳俊聖上個月10日股東會時表示，下半年市況能見度尚低，不過「大概不會比去年好」，但他對公司有信心，也承諾會繼續加碼買股。

除了陳俊聖六月買進1,033張外，其他宏碁高階主管如全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟六月也買進405張、共同營運長黃資婷也買了342張，共同營運長高樹國加碼244張、泛美營運總部總經理Gregg Prendergast買進373張、技術長張瑞川買了166張、泛亞營運總部總經理侯知遠加碼190張、數位顯示事業總經理簡慧祥買進212張，以及法務長吳麗娟、財務長陳怡如、會計長陳玉玲也分別買進34、180、95張股票，總計宏碁高階主管在六月一共買進了自家股票達3,274張。

陳俊聖今年以來持續透過名下投資公司買進宏碁股票，上月股東會中他重申對公司深具信心，承諾將會持續加碼買股外，對股價波動他更直說自己「也很關心」。他當時表示，但是股價由市場決定，宏碁能做的就是把基本面做好，顧好PC及顯示器等核心事業、業外、匯率以紀律性的調整避險，同時從核心事業延伸、尋求新機會，推動旗下新事業IPO，建立集團多重事業成長引擎。