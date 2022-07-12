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面板廠面臨客戶不拉貨、砍單利空 群創恐陷票面保衛戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
全球前三大筆電品牌戴爾無預警砍單。（美聯社）
全球前三大筆電品牌戴爾無預警砍單。（美聯社）

三星延長暫停拉貨時程，全球前三大筆電品牌戴爾也無預警砍單，法人擔憂將衝擊面板雙虎友達（2409）及群創（3481），台股今（12）日重挫逾400點，面板股跌勢也重，群創除息第二天，仍深陷貼息窘境，一度下滑至10.4元，盤中跌幅4.54%，恐將面臨10元票面保衛戰。

三星早已停止LCD面板的生產，全數向京東方、惠科、友達、群創等面板廠採購；法人推估，三星對台灣面板廠的採購，以友達比重最高，占友達LCD TV面板比重達4成，群創占比達10%，在三星暫停拉貨時程延長下，恐將加重面板廠的營運壓力。

友達、群創公布第2季營收分別為628.84億元、579.02億元，雙雙下探2020年第2季以來的九季新低，市場擔心恐終止連七季獲利榮景轉為虧損。

友達採取盈餘分3年發放報酬計畫，1元現金股利已在上周除息，且順利填息，後續將再辦理現金減資2元，今年股東合計可拿回3元現金；今日以14.5元開低，一度下滑至14.25元，盤中跌幅2.37%。

群創則是在昨日除息，每股現金股利1.05元，但股價下滑，陷入貼息，今日以10.9元開出，一度下滑至10.4元，下跌逾半根停板，盤中跌幅4.54%。

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