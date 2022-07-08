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板卡廠6月營收反彈 技嘉月增兩成、微星月增3.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

板卡大廠微星（2377）、技嘉（2376）今年6月營收出爐，受惠中國大陸逐步解除封控，帶動兩大板卡廠6月營收反彈，技嘉月增近兩成，技嘉預期，下半年在板卡等消費業務尚有新產品周期啟動下，後市展望審慎樂觀。

微星公布今年6月營收為164.98億元，月增3.7%、年增6%；累計微星今年上半年營收為1,010.55億元，年增7.1%。

微星董事長徐祥先前在股東會上直言，俄烏戰爭開打以來，歐洲銷售掉了兩位數以上，若短期內俄烏戰爭無法結束，對第3季營運也不樂觀。

他示警，即使下半年包含英特爾、超微、輝達都將推出新款CPU、GPU，但因業界庫存仍偏高，將讓新品效應打折，且總經利空因素將讓電競買氣縮手，不利返校、耶誕旺季銷售表現。

在技嘉方面，6月營收為81.94億元，月增近兩成，年減10.3％，累計第2季合併營收226.61億元，為近兩年低點；累計技嘉上半年合併營收552.64億元、年減8.1％，穩站歷年同期第二高。

技嘉表示，第2季雖受到整體市場需求、封控影響供應鏈及物流等不利因素拖累，惟預期營運低點已過、6月除商用業務持穩，主板業務亦已見回溫，下半年在板卡等消費業務尚有新產品周期啟動，後市展望審慎樂觀。

技嘉商用業務如伺服器、工業電腦等則不像消費性電子般明顯受通膨影響，在大陸封控壓力舒緩後，近期出貨陸續恢復正常，下半年傳統旺季來臨，技嘉將持續拉高B2B業務營收比重，衝刺業績。

技嘉總經理李宜泰先前指出，將透過積極擴展其它地區客戶，以彌補受影響的部分，預期新平台、新客戶及新市場的業務開拓，都將在2022年下半年逐步發酵、進一步挹注營運動能。

技嘉 營收 微星

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