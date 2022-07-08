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群聯6月營收 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成。圖/聯合報系資料照片

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案供應商群聯 (8299) 今日(8)日 公布2022年6月合併營收為52.84億元，為歷年同期新高，年增3%；累計今年前六月合併營收333.91億元，年增率達16%，也創歷年同期新高。

群聯表示，6月SATA 與 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長將近3%；工規控制晶片總出貨量成長將近 103%，持續穩定成長。

此外，累計前六月PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增長率超過36%；記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長將近 3%，均刷新歷年同期新高。

群聯電執行長潘健成說明，過去將近 2 年的期間，由於疫情因素導致民眾的生活與工 作型態改變，各電子產業均出現大幅度的需求成長，包含 PC 桌上型電腦、NB 筆電、 Tablet 平板電腦、Smartphone 智慧型手機、Cloud Server 雲端伺服器、與 Gaming 遊戲 機等，也因此全球迎來了久違的半導體超級景氣榮景，市場一片歡呼。然而，這樣的榮 景，卻也因為疫情再度爆發所衍生的區域性封城、戰爭不確定性、油價攀升、以及通貨 膨脹等因素，導致全球性的需求放緩。

潘健成進一步表示，群聯對於市場的供需波動一直是習以為常的，對群聯而言，市場唯一 不變的，就是「變」，換言之，市場沒有永遠的榮景或是永遠的衰退。

潘健成說，作為一個企業的經營者，最重要的是如何在萬變的市場中，乘風破浪，帶領公司及團隊披荊斬棘，並在穩 定中持續追求成長茁壯。展望未來，雖然依舊有許多不確定性，但相信在群聯團隊共同 努力下，持續攜手與全球夥伴及客戶緊密合作，必能站穩腳步，共創共榮。

控制晶片 群聯 潘健成

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