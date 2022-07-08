記憶體廠6月營收不同調 南亞科下滑 華邦電持穩

記憶體6月營收不同調，DRAM大廠南亞科（2408）6月營收跌落60億元，為52.35億元，月減15.5%，年減達31.5%；華邦電為89.03億元，比前一個月微增 0.9%，法人預估本季各廠仍面臨價格及庫存調整的壓力 。

南亞科結算第2季營收到 180.3 億元，季減10.6%，年減 25%，主要受到DRAM平均售價下滑影響。

南亞科累計今年上半年379.77 億元，年減 5.9%。

南亞科日前指出，因受通膨、戰爭等影響，DRAM產業下半年挑戰會較大。第3季期間價格仍會繼續修正，第4季仍得注意主要大廠庫存水位。但整體而言，上半年目前南亞科表現還不錯，2022年受制於位元增加有限，將會持平或些微衰退。

南亞科已訂7月11日打頭陣舉行第2季業績說明會，並提出本季展望。

另一記憶體大廠華邦電今日也公布6月合併營收，為89.03 億元，月增0.9%，年增 2.1%；第2季合併營收266.46億元，與第1季持平，年增5.5%；累計前六月合併營收為 531.61 億元，年增14.2%，為同期新高紀錄。