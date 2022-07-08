三大事業群推升 東元6月營收創2010年來同期新高

東元電機（1504）今（8）日公告6月合併營收達53.69億元，今年以來該公司三大事業群，包括機電系統、智慧能源、智慧生活，皆為雙位數成長，也推升東元今年以來業績持續升高，該公司6月合併營收也寫下2010年以來同期新高。

東元6月合併營收為53.69億元，較上月成長11.72%，也較去年同期增加22.09%，為過去12年以來同月的營收新高。

東元第2季營收為145.88億元，較上季成長4.98%，也較去年同期成長4.67%，累計今年上半年合併營收達284.86億元，較去年同期累計營收增加 17.35%，累計上半年營收也是過去12年以來同期間營收新高。顯示東元電機今年上半年以來的營收、獲利持續穩定暢旺，展現亮眼成績單。

東元電機今年上半年合併營收的年成長率達到雙位數表現，而6月合併營收更是創下2010年以來的同期新高，表現突出。

對於今年第2季及上半年營收表現亮眼，該公司表示，主要由於旗下三大事業群包括機電系統、智慧能源、智慧生活，皆為雙位數成長所帶動，東元近年來，智慧能源部門有新能源相關產品，包括太陽能、儲能等帶動，而機電系統事業群則是以電動車相關為核心，智慧生活則是以智慧家電為主體，該公司表示，目前三大事業群相關產品，在國內外各主要市場皆持續成長，展現東元在智慧節能領域，以及全球化佈局逐漸發酵。