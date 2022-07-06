大摩：面板價格續下行 友達、群創降評風險增

摩根士丹利（大摩）表示，7月上半月電視面板價格跌1%，筆記型電腦、顯示器跌2%，面板廠下半年的產品平均銷售單價和獲利將持續面臨壓力，友達、群創評級下調的可能性增，保守看待，目標價各維持14.5元、11元。

7月上半月電視面板價格直線下跌，平均下降1%，75吋下降2%，65吋下降2%、55吋、43吋和32吋則持平。儘管三星影像顯示器事業部（Samsung VD）訂單減少可能對7月報價造成壓力，尤其是大尺寸面板，但是，電視面板製造商在產能利用率上進行調整，將有助於穩定第3季的電視面板價格。

大摩預期7月電視面板價格平均將月減2%，電視面板價格下行空間有限，因已低於面板製造商的現金成本；從季度的角度來看，電視面板第3季平均價格季減10~15%。

顯示器和筆記型電腦價格在7月上半月平均跌2%，預期全月月減幅度落在個位數中段（mid-single-digits），而第3季IT面板價格則將季減10~15%。

友達和群創第2季面臨虧損已為市場共識，因兩家公司單季的產品平均售價單價和出貨量都明顯落後。展望第3季，電視和IT面板的平均價格應會維持雙位數季減的下降趨勢，使獲利面臨更大壓力，不過，市場目前尚預期獲利應可有持平獲小幅提升的機會。

就評價面來看，友達和群創股價淨值比各約為0.6、0.5倍，維持在中期周期平均水準，而大摩預期此一水準難以維持，因下半年產品平均售價單價和獲利有更多下行風險，且目前股價尚未反映當前產業動態，因此，大摩認為，友達和群創未來評價有進一步下降可能性。