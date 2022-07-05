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信驊6月營收5.05億元創新高 第2季同締新猷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

千金股、伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）受惠伺服器需求暢旺，今（5）日公布6月營收，單月營收達5.05億元，月增8.54%，續寫單月歷史新高；第2季營收為14.25億元，季增23.8%、年增89.75%，同創單季歷史新高紀錄。

信驊今年受惠於伺服器需求依舊強勁，且在晶圓代工端取得產能增加等挹注下，公司先前上修全年展望，預期營收年增率，將從原先的30%，提高到優於45%。

從營運面來看，信驊營收連續4個月寫歷史新猷，6月營收月增8.54%至5.05億元，和去年同期相比年增53.67%；合計第2季營收14.25億元，季增23.8%、年增89.75%；累計今年前六個月營收25.77億元，年增54.58%；6月、第2季和上半年營收皆創新猷。

外資先前示警，礙於供應鏈問題及軟體整合性，導致雲端服務商採購伺服器的時間將自2022下半年延後到2023年第1季，且新伺服器平台性價比較低，也會造成更換周期延長，恐不利伺服器相關供應鏈，董事長林鴻明在股東會上回應，「目前沒看到這個狀況」，且看全年營運「比年初預期還樂觀」，不僅沒有所謂的降價問題，下半年業績也會比上半年更好。

營收

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