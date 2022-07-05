不畏景氣寒風 佳世達6月營收創新高
佳世達（2352）受惠資訊及商業工業用產品、醫療和網路通訊各產品線需求持續暢旺，中國大陸封控造成的供應鏈挑戰紓解，帶動佳世達6月合併營收逆勢創下歷史新高，月增21.6%。同時，第2季、上半年的合併營收也都刷新歷史紀錄。
佳世達今（5）日公布2022年6月營收為237.32億元，月增21.6%、年增15.8%，突破今年3月的225億元歷史紀錄，逆勢創下單月新高紀錄。
佳世達表示，受惠資訊及商業工業用產品、醫療和網路通訊各產品線需求持續暢旺、而大陸封控造成的供應鏈挑戰紓解，帶動佳世達6月合併營收逆勢創下歷史新高紀錄。
佳世達今年第2季合併營收628億元，比第1季成長3%，比去年同期成長12%；佳世達上半年合併營收1,237億元，比去年同期增加約168億元，年成長16%。
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