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大量6月營收2.33億元 月增5.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）今（5）日公告今年6月合併營收2.33億元，月增5.4%，年減47.6%。累計今年第2季合併營收6.91億元，季減8%，年減47.3%，來到近二年單季新低。

大量今年首季受到出貨遞延影響，營運表現雖不如去年同期。但受惠於高毛利的半導體及高階PCB設備今年出貨倍增，單季稅後純益0.9億元，交出季增23.9%，年增11.4%的佳績；每股稅後純益1.13元。第2季受到大陸封城影響交貨，大量今年上半年累計合併營收14.42億元，年減36.5%。今天股價小漲0.6元，成交量251張，收49.9元。

大量表示，針對半導體製程的耗材研磨墊（PAD）推出的智慧動態量測監控設備，已陸續取得客戶認證，今年下半年可望先交成熟製程的晶圓廠、再交先進製程廠。另外，在高階PCB的自動化成型機、載板機，及內層銅量測機等新產品，也將於下半年至明年初陸續上市。他表示，若戰事及疫情的干擾降溫，大量今明兩年的營運表現可望成長。

大量指出，今年以來戰爭及疫情的干擾，的確造成部份客戶從積極擴產轉為觀望心態，訂單未減，但機台交貨呈遞延狀態。半導體先進製程及高階PCB設備的交貨相對平穩，也因為這類單價及毛利相對優的產品出貨如期，可望挹注營收及獲利持續成長。

營收 半導體

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