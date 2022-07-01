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德微6月及第2季營收同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德微6月、第2季及今年上半年營收同創新高。德微董事長張恩傑看好今年業績將締造新猷。圖/聯合報系資料照片
德微6月、第2季及今年上半年營收同創新高。德微董事長張恩傑看好今年業績將締造新猷。圖/聯合報系資料照片

二極體廠德微（3675）今（1）日公告2022年6月合併營收為1.98億元，月增3%，續創單月新高，也是連四個月營收創新高，年增12%；累計第2季合併收達億元5.78億元，季增9.5%，創歷年單季新高。

德微累計今年上半年合併營收為11.07億元，年增14%，同創歷年同期新高。

德微於2021年12月30日法說會中有提到，2022上半年，除了2月份外、每月營收預計會逐月增加，現在公司已確實達成了期初設定之目標。

德微表示，即便於今年上半年遇到封城、通膨危機而引起的升息壓力、烏俄戰爭而導致的能源問題等等，影響世界景氣不明朗、進而邁向系統性風險的疑慮，但德微仍在此艱難環境中嚐試努力達成去年底法說會中所設定的各項目標；期許今年在困境中也能予以完成。

德微因應政府調漲電價之措施；由於德微已自去年第3季開始，陸續更新機台至高度自動化設備，也使電力使用僅需原先機台的50%，此次經濟部調漲電費，對德微的影響甚微；德微強調，公司也將戮力盡自己身為企業公民應有之責任，加強公司推動ESG企業之發展方向，我們珍惜居住的這一顆地球，期許能傳承給下一代永續的良善與美好。

德微 營收 法說會

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