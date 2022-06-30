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光鼎生技股東會通過配息0.5元、配股1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光鼎生技（6850）今（30）日召開2022年股東常會，通過2021年度營業報告書及財務報表，以及通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.5元與股票股利1元，合計股利1.5元，並完成補選一席獨立董事，由王永樑出任。

光鼎生技表示，去年無畏新冠大流行的挑戰，海外市場銷售告捷，激勵全年合併營收達1.79億元，每股稅後純益（EPS）2.23元，營收與獲利雙創新高。

董事長蔡守冠表示，光鼎生技自主開發的Qsep系列生物片段分析儀，在中國大陸科研市場深耕多年，已超越安捷倫（Agilent）成為該領域的第一品牌，而受惠新冠疫情加速核酸檢測的多元應用，不僅中國大陸地區銷售額年增近八成，也同步帶動日本、歐美等市場銷售表現亮眼，一舉推升去年營運締造新猷。

光鼎生技是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，透過機台與試劑雙研發團隊，突破各類檢測的原有限制，打造開放架構的Qsep生物片段分析系統創新生態系，蔡守冠表示，舉凡試劑開發商、終端用戶、儀器製造商等都能在光鼎生技提供的平台上，創造與開發各種檢測與定序的商化可能，擴展更多元的應用市場。

蔡守冠表示，2017至2021年光鼎生技的營收年均複合成長率達43.41%，並且自2019年轉盈後，連續三年繳出獲利好成績，顯示公司紮根基礎研究應用市場，已展現經濟規模效益，接下來公司將朝基因檢測與臨床診斷市場擴大發展，形成以科學研究、基因檢測、臨床診斷三足鼎立的業務板塊。

展望今年，光鼎生技將持續專注創新平台的開發與拓展應用市場，也會積極投入醫療疾病檢測診斷產品的開發，未來可搭配檢測試劑套組的應用，針對特定流行性疾病，提供一站式解決方案。公司樂觀看待今年整體營運進入高速成長期。

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