結合國際大廠搶防疫商機 華興攻漲停
LED封裝廠華興（6164）前幾年樍極營運轉型，近年來因應後疫情時代搶進防疫商機市場，繳出轉型成績單，該公司近日宣布，攜手艾邁斯歐司朗集團推出紫外線抗菌空氣清淨機挹注營收動能，受此激勵，今（23）日早盤該股股價攻上漲停板。
華興是國內LED廠中，相較較早卡位防疫商機的廠商，昨日該公司宣布和國際大廠艾邁斯歐司朗集團合作，激勵今日股價早盤即亮燈攻上漲停板，股價來到13.05元。
董事長劉守雄表示，艾邁斯歐司朗擁有全球佔有領先地位的UVC抗菌技術，經華興旗下BioLED採用並設計出適合台灣民眾使用的紫外線抗菌空氣清淨機，3重濾網過濾毛髮、塵埃及昂、皮屑、PM2.5、病毒、甲醛等大顆粒污染，最後透過紫外線滅菌消毒，並釋出負離子淨化空氣。
艾邁斯歐司朗台灣總經理鍾明佐提到，此次使用的UVC技術可在每平方公分3.6焦耳的輻射量下，將病毒去活化達99.99%，屬於更高效率的空氣消毒系統。
此外，該公司也表示，具備紫外線功能的清淨機，除了可以抑制COVID-19病毒，也能夠適用於消滅不同的變異株，由艾邁斯歐司朗做的實驗，證實能在防疫過程中發揮積極作用，對於未來市場需求看好。
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