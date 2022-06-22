聯發科小金雞達發股價一度衝800元 拚興櫃股王

聯發科（2454）旗下小金雞達發 （6526） 今 (22) 日以參考價 650 元登錄興櫃，在買盤簇擁下，早盤股價漲幅一度衝到 23%、達 800 元，成為興櫃股王；以現有股本推算，市值高達 1164 億元。

達發科技前身為絡達科技，曾於2015年登錄興櫃，2017年2月聯發科以每股110元公開收購，最後以70億元達成收購，同年4月興櫃下市。2021年聯發科結合絡達科技、創發科技兩家子公司，成立達發科技，並專攻藍牙、寬頻通訊晶片及解決方案，集團持股比約 76.2%。

達發現階段股本 14.55 億元，去年受惠疫情推動數位轉型，帶動藍芽晶片、衛星定位通訊晶片、高速連網晶片需求強勁，去年營收 117.40 億元，年增約 20%，稅後純益 19.46 億元，每股稅後純益 15.79 元。