界霖股東會通過每股配息4元 本季業績創高可期

功率元件導線架廠界霖（5285）今天舉行股東常會，順利通過每股配息4元。董事長蔡上元表示，受惠兩岸產能提升、電動車相關功率元件需求成長及加工費調高，本季業續可望持續成長。法人推估界霖本季營收和獲利可創新高。

界霖今天的股東常會在高雄楠梓總部舉行，會中除承認去年財報外，也順利通過去盈餘分配案，每股配息4元，其中去年盈餘每股配發2元股息，加計資本公積每股配息2元，合計4元。

蔡上元在股東會中指出，持續提升楠梓總部三廠金屬表面處理線與中國大陸蘇州二期廠房生產效能，精進山東濟南界龍的異型材銅帶緞壓機台生產設備使用效能，降低新冠疫情及貨運交期延遲影響，提升供應鏈管理效率。

蔡上元並指出，由於銅材取得吃緊，公司在有限的資源，提升高價值產品比重，開發重心 以提升電動車電力驅動、電控與智慧電源管理三大功率產品模組開發能力，掌握車用功率半導體成長動力，並開發高功率元件散熱功能。

界霖稍早公布5月合併營收，未受上海封控影響，仍繳5.75億元單月新高佳績，根據近期參 與法人說明會中揭露，6月車用整合元件製造廠（IDM）導線架拉貨穩健，整體導線架稼動率維持在75%至80%高檔，6月營收仍可可逼近5.5億元拚同期新高，第2季業績有機會超過16.5億元，季增約4%，創單季新高。

由於界霖第2季因應市況調漲加工費用，漲幅約5%至10%，預料隨第2季營收創高，單季獲利也將繳出新高佳續。

界霖去年全年合併營收63.32億元，年增45.65%，創歷史新高；去年稅後純益4.69億元，大幅年增263.2%，同創新高，每股純益4.82元，優於前年的1.37元。