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三星暫停採購、外資保守看待其供應鏈 點名降聯詠評等

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

業界傳出三星集團考量庫存增加及全球通膨，7月底前將暫停對外採購，日系及陸系外資保守看待三星供應鏈，認為恐將出現連鎖效應，使得其他品牌廠也重新檢視庫存，陸系外資點名調降聯詠（3034）目標價至劣於大盤表現，目標價由515元降至350元；日系外資則是保守看待舜宇光學、Q-tech、AAC、聯詠、聯發科（2454）、奇景光電等，重申中立評等，但調降富采評等，由買進降至中立。

三星集團傳出7月底前暫停對外採購，恐將衝擊面板、IC、手機零組件等供應鏈，相關廠商不評論客戶訂單，但外資則是出具報告，保守看待三星供應鏈，陸系外資點名調降聯詠評等及目標價，由原先的優於大盤表現降至劣於大盤表現。

陸系外資表示，三星進一步嚴控零組件採購，主要是因為宏觀經濟能見度低，及庫存仍高的因素考量，預估將嚴格控制拉貨至7月底，大幅縮減電視等中大尺寸顯示器零組件和半導體的採購。

陸系外資預估，三星電視今年出貨預期下修至3,900~4,000萬台，年減雙位數，三星預估今年整體電視市場衰退至1.8~1.9億台，包括顯示器、NB面板採購也將大幅縮減。

陸系外資認為，TV報價雖然已降至現金成本，但在需求疲弱下，預估將再下探至變動成本，近期面板廠再度要求驅動IC降價15~20%，在疫情持續下，驅動IC需求量仍存在壓力；由於三星大幅削減採購量，加上面板報價進一步下探，將惡化驅動IC的下行周期，決定調降聯詠評等及目標價。

日系外資表示，三星嚴控零組件採購，將造成相關供應鏈短期內產能利用率降至極低，同時引發其他科技品牌重新檢視庫存水位，因此保守看待三星供應鏈，重申舜宇光學、Q-tech、AAC、聯詠、聯發科、奇景光電中立評等，另外，富采則遭到降評，由買進降至中立評等。

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