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祥碩運營最糟情況已過 摩根士丹利喊買

經濟日報／ 記者黃力／即時報導
祥碩董事長沈振來（本報系資料庫）
祥碩董事長沈振來（本報系資料庫）

祥碩（5269）日前股東會表示，受到總經的不確定風險增強和中國大陸封控影響，部分既有產品確實受到影響，惟第3季在AMD 600系列DT晶片組出貨以及中國大陸標案復甦下，下半年營收走穩可期。

另一方面，28奈米的新型USB4設備控制器已於第2季送樣客戶認證，預計在今年下半年或明年上半年貢獻營收，USB主機控制器和PCIe Gen5則將從2023年開始為貢獻營收。

摩根士丹利表示，祥碩5月營收優於預期，而隨中國大陸解封以及新品推出，預期祥碩營收可自6月開始轉佳，第2季營收應可較市場預期還來的好。

整體而言，摩根士丹利指出，祥碩新品發產和推出的進程如期，產業競爭風險也告一段落，祥碩股價可望優於同業，此時為進場布局時點，重申「優於大盤」，目標價2,050元。

祥碩今（13）日股價受市場走空影響，跌破5、10、20日均線，跌35元或2.5%，收在1,350元，成交量579張。

祥碩 營收

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