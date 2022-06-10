安馳前五月營收26.58億元 多媒體產品年增近六成

安馳（3528）今日公告5月營收為5.43億，較上月及去年同期減少11.1％及11.04％；累計今年前五月營收為26.58億元，比去年同期則略減1.88％，主要在於目前原廠晶片供應仍不穩定，公司為協助客戶降低疫情對生產營運的影響，今年前五月以工廠自動化與遠端遙控相關的高階整合方案為優先出貨產品所致。

安馳表示，受全球疫情影響，原廠晶片持續缺貨，公司今年優先提供客戶高階自動化測試設備及遠端即時傳輸相關整合方案，協助客戶提升工廠自動化及遠端智慧監控管理效能，1-5月份賽靈思（Xilinx）及多媒體產品線出貨量成長較為明顯。

安馳表示，公司今年1-5月多媒體產品線出貨量較去年同期明顯提升近六成，主要包括：譜瑞、聯陽、Valence等代理產品線，應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場的產品出貨量持續提升。

安馳表示，Xilinx產品線今年在半導體自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨量亦穩步提升，公司去年下半年推出的5G開放式無線電接取網路（Open Radio Access Network，O-RAN）相關高階網路通訊設備，已取得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，今年出貨量持續成長。

安馳進一步表示，公司今年將持續推出高整合度的智慧製造方案，協助客戶加速實現智慧工廠，降低人力需求及外在環境對生產營運的影響。

其中，Xilinx近期推出的新產品線-- Kria 自適應系統模組SOM (System on module)，主要應用於機器視覺、智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，ADI產品線亦推出高階震動監控系統（Condition-based Monitoring；CbM）等，主攻遠端智慧監控市場，均可望於下半年陸續進入量產階段，公司今年並將拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，維持公司中長期穩健發展動能。