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聯發科5月營收520.76億元 歷史第三高

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

IC 設計大廠聯發科（2454）今（10）日公布5月營收新台幣520.76 億元，月減1.05%，年增26.01%，隨著手機新款 AP 陸續出貨，聯發科5月營收站穩500億元大關，創下同期新高，為歷史第三高。

聯發科公告，累計1到5月營收為2474.11億元，年增33.07%。

高盛重申對聯發科「買進」評等，預估2022年、2023年、2024年EPS各為82.71元、87.51元、99.48元，目標價為1,225元。

高盛指出，聯發科可受惠於市占提升、5G趨勢及非智慧手機型手機領域的規格升級及技術遷移等商機，不過也提醒應留意終端需求弱於預期、5G滲透率放緩、競爭加劇等風險。

聯發科 智慧手機

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