台灣大哥大5月營收140.6億元 年增4%

台灣大哥大（3045）公布5月營收140.6億元，與上月持平，年增4%，EBITDA為29.7億元，營業利益15.1億元，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.34元。今年1-5月營收668.0億元，年增11.22%，EBITDA為142.9億元，營業利益70.0億元，稅後淨利為46.4億元，稅後EPS為1.65元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，在5G與mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案穩定助攻，及疫情帶動本月超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5月份行動服務營收年成長幅度為一年來最高，智慧型手機月租ARPU也創下109年初以來的新高。儘管因去年同期三級警戒墊高基期，5月份電子商務營收年成長幅度縮小，但5G、電商、家用寬頻三大引擎仍同步成長，使合併營收年增4%。

5G服務對提升公司獲利奏效，台灣大哥大5月份電信EBITDA年成長6%，連續七個月呈現年增，連帶推升合併EBITDA也達到近年來高點。，雖有疫情干擾，前五個月合併營業利益的年成長率創多年新高，較去年同期成長10%，達70億元的佳績。