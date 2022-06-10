5G服務帶動 台灣大前5月EPS為1.65元

5G服務推升獲利，台灣大哥大（3045）宣布，5月電信稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）年增6%，連續七個月呈現年增，推升合併EBITDA也達到近年來高點。累計前5月每股稅後純益1.65元，優於去年同期的1.63元。

台灣大5月合併營收140.6億元，EBITDA為29.7億元，稅後純益9.5億元，每股稅後純益0.34元，累計前5月合併營收668億元，EBITDA為142.9億元，稅後純益為46.4億元，每股稅後純益1.65元。台灣大表示，各項業務經營策略得宜，雖有疫情干擾，前五個月合併營業利益年成長率創多年新高，較去年同期成長10%，達70億元的佳績。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，在5G與mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案助攻，疫情帶動本月超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5月份行動服務營收年成長幅度為一年來最高，智慧型手機月租ARPU也創下2020年初以來的新高。儘管因去年同期三級警戒墊高基期，5月份電子商務營收年成長幅度縮小，但5G、電商、家用寬頻三大引擎仍同步成長，使合併營收年增4%。

台灣大日前法說會宣布2022年營運展望，在未計入合併台灣之星，合併營業收入成長15%至17%，電商及新科技事業等收入成長22%至25%，電信業務成長3%至5%，合併EBITDA成長1%至3%，營業毛利率介於17%至19%，營業利益率介於8%至10%。