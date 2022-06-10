崇越科技5月營收創單月新高 股價逆勢漲

崇越科技（5434）今（10）日公布5月份合併營收，創單月新高，達45.9億元，月增13.3%，年增46.2%；崇越今日股價逆勢上漲，開盤上漲2元，最高到164元，漲幅逾1%。

崇越表示，累計1到5月營收為212.2億元，與去年同期相比增加29.2%。

崇越表示，受惠於近年半導體晶圓廠不斷擴產，帶動矽晶圓等材料銷售供不應求；環保工程方面，隨中國疫情封控管制逐步解封，水處理工程進度穩步回復正常，依工程進度認列營收，挹注成長動能，崇越科技寫下單月歷史新高。

展望後市，崇越認為，受惠於半導體材料供不應求，以及新產能持續開出，崇越科技全年營收及獲利，有望再創新猷。

崇越強調，整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，也提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。

崇越還說，近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。