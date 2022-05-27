聯電股東常會通過每股配息3元 24年來最高

晶圓代工大廠聯電 （2303） 今（27）日舉行股東會，順利通過盈餘分派等案，去年盈餘每股配息3元，為24年來最高，由於全由資本公積發放，股東享有免課所得稅的優惠，公司也可免除保留盈餘須課5%的稅。

聯電去年營收達2,130.11億元，全年稅後盈餘達557.8億元，年增9成以上，營收與獲利雙雙創新高，每股純益4.56元。

因疫情關係，聯電股東會不開放媒體參加。不過公司租用竹科管理局大禮堂舉行，座位安排採九格局，讓參加股東保有相當大的防疫距離。

聯電財務長兼發言人劉啟東表示，今年股東常會親自到場的股東為數不小，顯見大家還是關心聯電未來營運表現。他說，有股東提出近期面板驅動IC廠商鑑於面板需求轉弱，已展開調整庫存動作，是否會影響聯電接單及產能變化。

劉啟東表示，主持股東常會的聯電董事長洪嘉聰向股東說明，近期雖然有些客戶的品項轉弱，但來自車用、雲端伺服器及工業等領域，需求仍非常強勁，可以彌補部分品項轉弱，本季接單仍相當好且產能維持滿載。

另有股東提到各大晶圓廠都相繼擴充28奈米產能，是否會造成產能過剩，對此，公司向股東說明，聯電擴充28奈米製程，主要針對聯電的強項及黏著度高的客戶及品項，包括OLED 驅動IC及車用相關晶片，聯電有相當高的把握，會維持相當高的營運表現。

洪嘉聰另在報告聯電的營運時也表示，預期未來在5G手機普及、電動車加速發展、物聯網裝置快速擴散，終端裝置的矽含量持續增加，這都將需要聯電專精特殊製程的支援。

洪嘉聰並強調，深信未來强勁的半導體需求，將持續驅動聯電營收的成長，並擴大在重點市場的競爭優勢及市占率。

他指出，過去兩年晶圓專工市場供需失衡，市場需求遠超過供應能力，為半導體供應鏈帶來結構性的改變，這促使上下游供應鏈趨向更緊密的合作。聯電針對產業的結構性改變已做好布局，與客戶、甚至是客戶的客戶展開密切合作，以提供更好的可見性和透明度，因應整體半導體業供需失衡和長期供應不足的挑戰，