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達航今年營運 審慎樂觀

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
達航董事長翁榮隨。記者鐘惠玲/攝影
達航董事長翁榮隨。記者鐘惠玲/攝影

機械鑽孔與雷射鑽孔機相關廠商達航（4577）規劃將於6月中旬掛牌，達航總經理陳柏棋指出，對於今年營運抱持審慎樂觀態度。法人預期，該公司今年的業績成長幅度，有機會超過去年的24％水準。

達航去年合併營收為12.45億元，年增24.4％，今年前四月合併營收則為5.74億元，年增45.3％，首季每股純益為1.24元。

機械鑽孔設備相關業務約占達航近七成業績，陳柏棋提到，機械鑽孔設備銷售是該公司今年主要業績成長動能，至於雷射鑽孔方面，該公司以自製雷射機進行加工生產，現在僅提供鑽孔代工服務，但明年可能有機會也開始見到相關設備銷售。

陳柏棋表示，目前達航的機械鑽孔設備銷售業務的訂單能見度已經到年底，至於雷射鑽孔代工業務，能見度也已到第3季。

現階段達航的產品與服務應用領域，以PCB為主，但也積極開發非PCB應用，如半導體、Micro LED、被動元件等。

營收 PCB

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