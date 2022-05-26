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大聯大今年業績 法人估有望創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

半導體通路大廠大聯大（3702）於26日舉行股東會，通過配發每股現金股利3.5元。法人估計，即使目前外在變數多，但該公司今年業績仍有望續創新高。

大聯大去年營收與獲利雙創歷史新高，合併營收為7,785.73億元，年增27.7％，獲利114.97億元，年增41.5％，每股純益6.61元，也改寫紀錄。

進入今年，大聯大累計前四月合併營收為2,736.72億元，年增12.4％，首季每股純益為2.05元。法人評估，大聯大下半年的表現仍有望優於上半年。

大聯大董事長黃偉祥強調，該公司領先全球半導體零組件通路業者，率先宣示2030年全集團營運據點淨零排放，另外，該公司也獲得MSCI永續評等調升為BBB，是全球科技通路業者所獲最高等級。

大聯大 營收

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