快訊

害怕副作用嗎？兒童莫德納、BNT疫苗開打 4個QA一次看

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

疫情感到孤獨焦慮怎麼辦？精神科醫師：記得這「五字」

臻鼎Q2淡季不淡 股東會前股價挑戰近二個月高檔

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

全球PCB龍頭臻鼎（4958）受惠於產品線應用擴張與硬板新產能穩定開出，挹注第2季軟板淡季有望相對淡季不淡，法人估計臻鼎第2季營運有望持平首季，在基本面穩健下股價穩步反彈，在5月31日股東會前股價挑戰近二個月高檔。

臻鼎今日早盤股價最高來到112元，相對前波高檔則是3月29日收盤價的113.5元。

臻鼎日前公布首季財報已預告，2022 年仍將是成長的一年，雖然總體 環境面臨諸多變數，公司仍預期全年合併營收與稅後淨利都將達到雙位數成長， 續創歷史新高。

依據臻鼎「One ZDT」策略，未來十年將開拓載板領域，短期以載板營收在未來四年持續每年成長超過 50%為目標，長期目標於 2030 年成為全球前五大 IC 載板供應商。

臻鼎 營收 股東會

延伸閱讀

智原 全年業績估增六成

晶宏 4月EPS 1.42元

一詮、臻鼎 認購聚光

威鋒、立凱彈的急又快 IC設計滿血復活

相關新聞

奇偶 本季獲利向上

安控廠奇偶（3356）受惠新台幣走貶助攻，加上產品結構優化，市場預期，有利於奇偶毛利率向50%大關挺進，法人看好，奇偶本...

智原 全年業績估增六成

特殊應用IC（ASIC）設計服務商智原（3035）昨（24）日召開股東會，通過去年度盈餘每股配發現金股利3.3元等議案。...

鴻海股東優惠活動 上線

鴻海（2317）昨（24）日指出，股東優惠購物活動正式上線，提醒股東進入活動網頁，領取專屬優惠。鴻海指出，股東優惠⁣⁣食...

綠界 投資精誠子公司

綠界科技（6763）董事會通過投資精誠資訊旗下全資子公司嘉利科技，取得30%股權。雙方合作將可一次滿足中小微商戶線上及線...

大同主張行使對華映債權

大同（2371）昨（23）日代子公司華映公告，收到大同持與華映的背書保證合約，未償還總金額約新台幣19.95億元，向百慕...

台灣大 衝刺新創應用

台灣大哥大（3045）將於6月23日舉行股東會，台灣大董事長蔡明忠在股東營業報告書中表示，合併台灣之星發揮頻譜及行動通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。