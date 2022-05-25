臻鼎Q2淡季不淡 股東會前股價挑戰近二個月高檔
全球PCB龍頭臻鼎（4958）受惠於產品線應用擴張與硬板新產能穩定開出，挹注第2季軟板淡季有望相對淡季不淡，法人估計臻鼎第2季營運有望持平首季，在基本面穩健下股價穩步反彈，在5月31日股東會前股價挑戰近二個月高檔。
臻鼎今日早盤股價最高來到112元，相對前波高檔則是3月29日收盤價的113.5元。
臻鼎日前公布首季財報已預告，2022 年仍將是成長的一年，雖然總體 環境面臨諸多變數，公司仍預期全年合併營收與稅後淨利都將達到雙位數成長， 續創歷史新高。
依據臻鼎「One ZDT」策略，未來十年將開拓載板領域，短期以載板營收在未來四年持續每年成長超過 50%為目標，長期目標於 2030 年成為全球前五大 IC 載板供應商。
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