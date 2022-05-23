聯發科攻車用市場 陸續拿到車廠訂單

車用市場是近來受半導體業界看好的藍海市場，聯發科（2454）今（23）日表示，已積極布局車用市場，利有現有5G技術以及多媒體優勢，陸續拿到車廠訂單，最快今年下半年、明年就可以看到搭載聯發科晶片的汽車在市場上出現。

聯發科今日舉辦「旗艦領航、躍至不凡」記者會，強調手機佔總體營收不到六成，其他還有很多產品也很有潛力。聯發科總經理陳冠州強調，聯發科是業界少見跨平台布局的公司，透過領先業界的技術與全方位產品技術組合，為客戶創造長期價值。

針對外界關注的車用布局，聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全指出，車用主要在兩大領域，一是由自家 5G 通訊技術延伸的車聯網 TCU 產品，另一則是多媒體與運算能力的智慧座艙平台。

徐敬全表示，在兩大領域已布局一段時間，也看到市場進展，車聯網產品已拿到眾多車廠訂單，預期下半年及明年就會在市場上看到搭載聯發科 5G 晶片的汽車。