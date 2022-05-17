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大聯大首季營收、營益率、純益及每股純益同創單季新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大投控首季各項財務指標都創單季新高。圖為董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
大聯大投控首季各項財務指標都創單季新高。圖為董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片

全球最大的半導體零組件通路商-大聯大投控（3702）今日公布2022年第1季財報，首季營收、營業純益、稅後純益及每股純益均超越財測高標、創單季歷史新高。首季合併營收達2,098.65億元，年增18.5%，稅後純益34.44億元，年增42.4%，每股純益2.05。

大聯大投控首季受惠於獲利成長，單季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital, ROWC)分別為18.7%及10.2%。

大聯大投控表示，首季營收及純益創單季新高，主因筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁。

展望本季季，大聯大投控若以新台幣29元兌1美元匯率假設，預估合併營收介於1,900億至2,000億元，季減4.7%~9.5%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.7%~1.9%，預估稅後純益23.03億元至27.25億元，單季每股純益降至1.13元至1.38元。

大聯大投控表示，公司除持續致力於獲利與市占率提升，更積極投入ESG永續經營面向等作為及任務，近日，大聯大獲得MSCI ESG評級調升為BBB級，目前為全球半導體零組件通路商最佳評等；另，公司治理評鑑評鑑結果亦上升；上述均反映出國內外評等機構對於大聯大投入ESG永續經營的肯定。

大聯大 營收

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