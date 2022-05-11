群創也跟上減資熱 每股將退還股東0.95元現金

面板雙虎輪番現金減資，先是友達在今年3月底宣布現金減資策略之後，群創也在今（11）日傍晚，由董事長洪進揚召開重大訊息說明記者會，公布群創現金減資9.5%，每股將退還股東0.95元現金，若再加計今年發放的1.05元現金股利，群創股東今年預計每股可以收到2元現金。

群創為提升股東權益報酬率暨調整資本結構，董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，以因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響，並以彈性工具組合為股東創造穩定報酬。

群創實收資本額1055.96億元，此次現金減資金額為100.31億元，減資比例約9.5%，等於每股退還0.95元現金給股東。減資之後，群創實收資本額將降至955.64億元。

群創2021年稅後淨利575億元，每股獲利5.53元，今日董事會同步通過盈餘分配案，擬於本次現金減資前，每股配發現金股利1.05元；加計現金減資，2022年預計每股發放約2元現金予股東。

基於維護公司信用及股東權益，兼為激勵員工士氣、提昇向心力與吸引優秀人才，群創董事會今日也決議買回公司股份5000萬股作為轉讓員工使用，期結合股東利益與員工績效，共創雙贏。

群創去年營收及獲利均為近年新高，合併營業活動現金流入新台幣1,018億元，合併淨負債淨值比率為5%。公司財務結構健康，群創表示，本次決議不影響未來各項計劃及營運所需資金。

群創秉持3Vs-Create Value, Drive Value, Share Value經營理念，近年致力推動數位轉型、智慧製造與精進研發技術實力，透過產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈，持續在顯示、非顯示應用領域上推出高值化、差異化的產品，以因應人工智慧、物聯網、5G、元宇宙、智慧城市及ESG永續發展新浪潮。

群創超越競逐產能規模，透過產品組合動態調整、供應鏈協同運籌、前後段工廠智能串接與資本支出精準投放下，充分展現產能應用最佳化、價值極大化成果，亦有信心因應總體經濟及產業環境變局，平準化景氣循環波動對未來營運及財務結構、現金流的影響。