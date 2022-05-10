信紘科首季每股純益達0.80元 為近三年同期新高

信紘科（6667）今日公佈2022年第1季財報，季暨4月營運成果。2022年第1季合併營收為新台幣5.37億元、年增41.9%，歸屬於母公司稅後純益3,165萬元、年增118.4％，每股純益0.80元，年增122.2％，為近3年來單季新高。

為此信鈜科決定上修今年資本支出並擴大擴大專業人員招募與培訓，後續成長動能仍抱持樂觀。

信紘科表示，公司自去年起拆移機業務從化學延伸至氣體拆移機服務，加上旗下化學、氣體及研磨液等供應系統設備同步隨著客戶擴建廠力道而保持暢旺需求，皆帶動2022年第言季廠務供應系統整合業務銷售占整體營收比重達四成，挹注整體營運保持良好成長動能。

展望2022年第2季，信紘科仍持續樂觀看待全球數位轉型加速及高科技電子產業市場需求暢旺，加上半導體產業持續投入資本支出進行新廠擴建、產能擴增計畫，創造公司整體業務良好發展條件，公司除持續密切留意肺炎疫情，加大落實全體員工防疫管控，以及謹慎面對俄烏戰爭國際情勢對於原物料價格波動與缺料等外部市場因素干擾，以確保客戶訂單良好交期，並挹注整體營運正面效益。