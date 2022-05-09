客戶下單增溫 普生4月營收月增28.37％

普生（4117）公告4月合併營收2,974.8萬元，較去年同期減少45.86%，但較上月的2,317.4萬元成長28.37％，累計今年前四月合併營收1.24億元，年減37.72%。普生表示，近期除積極掌握原料交期，與客戶調配訂單出貨時程，並同步拓展專業版抗原快篩產品業務，4月中下旬已有小量抗原快篩產品銷售貢獻。

普生表示，去年同期為全球疫情相對高峰，客戶對於新冠肺炎相關試劑產品拉貨力道墊高整體比較基期，使得今年前四月營收與去年同期比出現減退。

不過，目前東南亞地區客戶下單力道仍保持穩定水準，挹注旗下RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等新冠肺炎檢測產品訂單表現。除此之外，近期台灣疫情快速擴散，確診人數持續創新高，加上試劑原料缺料影響，進一步加劇整體PCR、快篩試劑供需缺口。

普生除積極掌握原料交期，並與客戶調配訂單出貨時程，並同步拓展旗下專業版抗原快篩產品業務，4月中下旬亦已有小量抗原快篩產品銷售貢獻，助力整體營運良好動能。

普生進一步表示，隨著全球各地區疫情持續增溫，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測僅需10-15分鐘的反應時間、RT-PCR核酸試劑僅需1-1.5小時的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，且皆超過九成以上的檢測準確率，近期亦明顯感受到來自台灣地區客戶明顯詢單需求，再加上集團持續進行內部銷售業務組織、生產流程優化調整，有助於增添整體營運新一波銷售動能。

展望2022年第2季，普生維持審慎樂觀看法，除了深化新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷佈局，並持續同步拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)等業務發展，其中看好全球精準醫療趨勢發展，積極推廣旗下CellBio™新一代循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，並持續推動與全台各大醫院、診所合作銷售契機，以耕耘台灣癌症篩檢市場商機。

另一方面，普生「oh care歐克威爾」自有品牌除了擁有良好產品線佈局、異業結合推出聯名產品、抗菌防護產品等系列，皆取得良好銷售成績，並持續深化與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品，於全中國線上、線下擴大銷售通路，拉升公司中國地區營收表現，以期創造未來營運長期向上動能。