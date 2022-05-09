瑞智4月營收雙減 本季產銷維持相對高檔
瑞智（4532）公布4月營收18.32億元，較上月及去年同期呈現雙減，該公司表示，主要由於俄烏戰爭影響，使得歐洲客戶訂單延後，不過隨著時間進入第2季旺季，中國市場市場可望加溫，預期營收可望回升。
瑞智4月壓縮機銷售154.31萬台，較上月減少7.23%，較去年同期減少23.15%，4月合併營收18.32億元，較上月減少5.97%，較去年同期減少17.56%。
累計今年前4個月，壓縮機累計銷售618.42萬台，較去年同期減少19.01%，前4個月累計合併營收74.03億元，也較去年同期減少8.04%。
瑞智表示，4月壓縮機銷售及單月合併營收較上月減少，主因俄烏戰爭影響，歐洲客戶訂單延後，以及上海疫情封控，空調端產出減緩，訂單遞延所致，但是隨著時序步入5、6月中國內銷旺季，上游空調端已展開為旺季備貨，作為下游壓縮機廠，公司產銷量亦將維持相對高檔水準。
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