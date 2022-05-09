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文曄首季每股純益2.77元 歷史同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗對未來營運展望樂觀。圖/聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗對未來營運展望樂觀。圖/聯合報系資料照片

IC通路大廠文曄（3036）今日公布2022年第1季財報，首季合併營收1,279億元，年增 31%，歸屬於母公司業主純益22.18億元，年增47%，以加權平均股數計算，每股純益2.77元，為歷年同期新高。

文曄預估本季合併營收將介於1,160至1,240億間，營收預估中位數，約季減6%，但仍可比去年同期成長17.5%，預估營業利益率介於2.6%至2.8%之間。

文曄表示，就產品應用別而言，手機因應季節性調整，因而營收將呈現季減，非手機應用別因需求穩健，預期營收將呈現微幅季增與雙位數年成長，尤其在公司重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等，預期營收將呈現更高的季增與年成長。

文曄引用顧能（Gartner）調查指出，2016年至2021年間亞太半導體產業份額持續增加、亞太半導體通路產業佔比持續提升，文曄於亞太半導體通路產業的市占率從6.0%提升到10.1%，為市占率提升最多的公司。

文曄表示，儘管近期國際總體經濟與地緣政治存在不確定性，文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續投資於高成長的產品應用如電動車、能源管理、雲端資料中心、5G相關產品等，追求長期市佔率的持續提升與可持續的獲利成長。

最新公布的第八屆上巿上櫃企業公司治理評鑑結果，文曄榮獲上市公司不分產業別前5%的最佳成績，也是公司二度蟬聯雙榜的佳績，顯見公司團隊努力的成果獲得肯定。

文曄表示，在維護股東權益、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大評鑑指標，文曄將持續檢視與精進，期待持續提升公司治理的表現。

文曄 營收 半導體

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