聯電營收績創歷史新高 法人評等維持中立

聯電（2303）4月營收為227.96億元，月增2.9%，續創單月歷史新高；法人機構表示，雖終端雜音頻傳，但聯電產能利用率持續滿載，不過，由於已到目標價，因此，評等維持中立。

分析師表示，受惠市場需求依然強勁，聯電8吋及12吋廠產能持續滿載，4月營收續創單月歷史新高；其中，聯電南科Fab 12A的P5廠區擴建產能將在第2季進入量產，有助滿足客戶28nm需求的缺口，預估本季晶圓出貨量季增4~5%，產能利用率100%。

整體產品ASP的美元計價上，將較去年第4季增加3~4%，第2季整體毛利率因產能利用率提升有限，再加上薪資和材料的成本增加，但ASP成長和產品組合改變，以及新台幣貶值，毛利率將較第1季提升，至約45%左右，預估單季每股稅後純益（EPS）約1.7元。

法人機構認為，聯電今年成長動能將來自5G、物聯網和EV等領域新應用的爆發，特別是來自PMIC、Transceiver/Switch、OLED Driver IC出貨量增加，手機多鏡頭增加Sensor和Controller的需求等，都將推動業績成長。

預估聯電今年產能年增6%，其產能增加主要是來自P5，以28nm為主，有助ASP提升，預估全年EPS約7元。