豐泰第1季每股純益2.35元 鈺齊第1季每股純益2.93元

製鞋大廠豐泰(9910)今(6)日公布第1季合併財報，合併營收223.94億元、年增15.8%，稅前盈餘30.34億元，稅後純益20.72億元、年增26.3%，每股稅後純益2.35元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY(9802)，今天也公布第1季合併財報，合併營收為45.27億元、年增32.5%，稅前盈餘6.91億元，稅後純益5.43億元、年增66.9%，每股純益2.93元，單季獲利創歷史新高，同時也是目前製鞋大廠中獲利表現最優者。

足球鞋製造龍頭志強-KY(6768)，稍早公布第1季自結合併財報，合併營收37.69億元、年增1.7%，稅前盈餘4.63億元，稅後純益3.49億元、年增19.8%，每股純益1.78元。

至於全球製鞋龍頭寶成(9904)，預計下周公布第1季財報，寶成第1季因通路業務營收表現受中國大陸疫情影響，合併營收672.7億元、年減5.1%。

豐泰第1季營運表現優於市場預期；法人估，隨著主要客戶Nike展望樂觀，今年豐泰滿載投產，全年每股純益上看9.5元以上，可望創歷史新高。

因應訂單持續增長，豐泰今年維持新增7%到10%擴展規模，並以非中國以外的印度、越南及印尼為主要擴產地區。

鈺齊第1季毛利率及營業利益率分別為21.7%及14.0%，較去年第4季分別揚升2.6及2.5個百分點，純益率更達12%，為歷史新高，三率三升，整體獲利增長幅度明顯優於營收增加幅度，顯示復甦力道強勁。

鈺齊指出，儘管近期產銷營運受國際疫情干擾，但仍逆勢增長而交出歷年單季最佳營運表現，顯見集團營運節奏已重回正常軌跡，成長動能亦更上層樓。

志強印尼廠和葡萄牙研發中心均已在上季動工，前者計畫明年起生產國際品牌Brooks專業跑鞋，有機會成為下一個重要製鞋基地；而葡萄牙研發中心是該公司歐洲研發重要基地，未來可藉此擴大歐洲其他投資機會。