立凱電Q1營收年增137% 虧損減15%

磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）今（6）日公告2022年第一季營運概況，2022年第一季合併營收1.06億元、營收較去年同期成長137%，稅後淨損1.01億元，稅後淨損則較去年同期減少15%，每股稅後淨損1.69元。

立凱電為磷酸系鋰電正極材料製造商，擁有多家日、韓、歐、美全球知名電池、電動車及儲能客戶。研發並生產高品質、高性價比及高循環壽命的磷酸系鋰電正極材料，創業17年來，已累計出貨量已經超過1萬5千噸，累計營收已近2.5億美元。

立凱電秉持「人類永續生存與環境友好」的理念，2013年榮獲「國家永續發展獎」，在公司治理部分，台灣證券交易所聯合辦理治理評鑑，立凱電曾連續名列7年在台灣所有上市上櫃公司前5％，治理成績斐然。