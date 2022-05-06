快訊

新冠肺炎採檢量嚴重不足 專家曝第二波死亡浪潮來襲

「過這個峰才會降」 柯文哲預測北市確診洪峰在這周：撐過慢慢解封

立凱電Q1營收年增137% 虧損減15%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）今（6）日公告2022年第一季營運概況，2022年第一季合併營收1.06億元、營收較去年同期成長137%，稅後淨損1.01億元，稅後淨損則較去年同期減少15%，每股稅後淨損1.69元。

立凱電為磷酸系鋰電正極材料製造商，擁有多家日、韓、歐、美全球知名電池、電動車及儲能客戶。研發並生產高品質、高性價比及高循環壽命的磷酸系鋰電正極材料，創業17年來，已累計出貨量已經超過1萬5千噸，累計營收已近2.5億美元。

立凱電秉持「人類永續生存與環境友好」的理念，2013年榮獲「國家永續發展獎」，在公司治理部分，台灣證券交易所聯合辦理治理評鑑，立凱電曾連續名列7年在台灣所有上市上櫃公司前5％，治理成績斐然。

營收

延伸閱讀

旺宏4月營收 連13個月寫同期新高

上銀4月營收43個月高點 續受惠3大市場拉貨

宏達電4月合併營收2.09億元 月減50.79%、年減44.92%

現在鴻海值得投資嗎？ 抱對方法就能賺進超額報酬

相關新聞

大陸手機品牌廠需求降溫 穩懋、全新月營收疲弱

穩懋（3105）4月營收18.01億元，月減2.56%，全新4月營收則為2.56億元，月減10.54%，營收表現均不及3...

台積電下跌16元 市值失守14兆元

美國股市周四重挫，完全吐回前一交易日的漲幅，創下新冠肺炎疫情之初以來最大逆轉。台股今（6）日開盤重挫逾300點，台積電（...

鴻海4月營收微減 比預期好

鴻海昨（5）日公告4月合併營收4,864.64億元，在iPhone等產品新舊機種交替期、大陸封城導致供應鏈大亂下，僅較3...

大立光4月營收掉16% 保守看5月

大立光昨（5）日公告4月合併營收31.27億元，是近六年同期新低，月減16.7%，年減7.6%；前四月合併營收132.6...

南茂：Q2營運動能向上

封測大廠南茂（8150）昨（5）日召開法說會，展望營運後市，董事長鄭世杰表示，儘管全球環境仍有波動，但受惠客戶備貨與急單...

彩晶首季每股淨損0.15元 首家轉虧面板廠

彩晶（6116）昨（5）日公布首季稅後淨損4.29億元，較前一季及去年同期均由盈轉虧，成為第一家單季出現虧損的面板廠，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。