世界本季營收拚再增逾一成 資本支出維持240億元

晶圓代工廠世界先進（5347）今（6）日舉行線上法說會，預估本季合併營收在匯率29兌1美元基礎上，介於152-156億元，約季增12.7%到15.6%、營業利益45.5-50.5%，可望續創 單季歷史新高。全年資本支出維持240億元，進行圓五廠改造工程。

世界也公布首季財報，表現亮麗。首季合併營收134.92億元，季增5.9%，年增46.97%；毛利率48.4%，季增0.8個百分點、年增10.3個百分點，營業利益49.88億元，營業利益率37%，稅後純益40.92億元，營收與獲利同創新高，每股純益2.47元，也是歷年同期新高。

世界也宣布目標今年細線寬產能約當314.8萬片8寸晶圓，年增9%，公司並預期到今年第3季產能全數滿載，其中仍以細線寬的需求最為強勁。

世界今年資本支出維持240億元，主要進行晶圓5廠改造工程，預定明年上半年完成月產2萬片晶圓廠產能，為營運再添助力。