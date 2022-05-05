創見首季業外助攻獲利季增六成 每股純益達1.82元

記憶體品牌暨模組大廠創見(2451)今日舉行董事會，通過2022年第1季財報。第1季合併營收 34.5億元，比前一季微減 1.4%，但稅後純益7.79 億元，季增59.8%，每股純益1.82 元。

創見表示，第1季毛利率24.9%，與前一季和去年同期相當，主要受惠於採購政策及庫存成本控管， 即便原物料波動及諸多總體經濟不利因素，營運績效仍穩定，加上處份上海廠土地，認列收益3.44億元挹注，讓第1季每股純益增加近0.8元，推升首季獲利季增近六成。

展望未來，創見表示，俄烏戰爭及中國防疫規範等重大經濟變數仍未緩解，導致重要的中國及東歐市場，業績受到一定程度衝擊，而強勢美元也可能對日常交易有所影響，創見已提前保留合適的外幣部位，供營運所需，並降低匯兌損失。

除此之外，創見也持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能，同時加大力度推廣各類嵌入 式產品並擴大應用層面，期能充分發揮競爭優勢，帶動營收及獲利成長。