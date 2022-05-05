宏碁Q1營業淨利創12年同期新高 單季EPS 0.74元

宏碁公司今（5）日召開董事會，通過2022年第一季財報，合併營收為783.78億元，年增9.5%，毛利率11.3%，營業淨利29.14億元，創12年同期新高，營業淨利率3.7%，稅後淨利22.35億元，單季每股獲利（EPS）0.74元。

今年第一季總體環境不穩定性高，宏碁表示，第一季業務確實受到俄烏戰爭影響，疫情也衝擊了供應鏈的運作。

不過，宏碁旗下的小金雞安碁資訊、展碁國際、智聯服務都繳出不錯成績，其中，以安碁資訊表現最亮眼。

安碁資訊第一季受惠於資安市場需求成長，加上併購宏碁雲架構後，發揮資源整合綜效，第一季每股獲利1.67 元，創單季歷史新高；展望未來，安碁資訊表示，將持續拓展企業營運價值，除已規劃成立子公司安碁學苑進行資安專業人員培育外，也取得宏碁雲架構100%股權，完成雲端架構規劃整合服務，可望進一步擴大客戶群。

宏碁致力發展多重事業成長引擎，旗下的宏碁資訊已於3月送件申請掛牌上櫃，宏碁智醫亦於3月3日由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易。