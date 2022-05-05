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新唐首季每股純益2.87元創新高 盼下半年量能再提升

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

IC設計公司新唐（4919)今(5)舉辦線上法人說明會，公布首季財報，單季稅後純益12.03億元 ，每股純益2.87元，公司表示受到產能供應受限，無法滿足客戶需求，目前包括車用、商用PC及伺服器等需求強勁 ，希望下半年產能量能能提升。

新唐表示，2022年第1季主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，尤其車用相關產品相較去年同期有顯著的成長，並持續開發具備汽車聯網安全技術新型HMI。另在工控領域，也針對工業物聯網需求，開發高效能MPU/MCU以及可用於伺服器與5G基地站的風扇馬達驅動晶片。

通訊領域方面，由於快速充電需求增加，公司的CSP MOSFET晶片營收創下單季新高。

而在消費性產品上，語音IC產品已成功導入新興手持Steam遊戲機，新型逆變器微控制器 （MCU）也取得全球家電領導廠商訂單。在電腦領域上，具有40Gbps性能的USB4 Re-Timer已完成產品設計定案（tape-out）；伺服器遠端管理控制晶片 (BMC)則持續受惠於企業及雲端網路客戶帶來的強勁需求。

另外，晶圓代工方面，完成與客戶簽署複數年份的合約，加上電源管理IC的需求對晶圓代工服務挹注，也是首季營運成長的動能之一 。

新唐表示，儘管俄烏衝突及中國封城問題將持續影響全球市場狀況，公司仍不斷與合作夥伴建立密切的關係，並時刻關注市場脈動及趨勢，強化產品組合及競爭優勢，以確保公司的成長動能。

晶圓代工 控制晶片 新唐

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