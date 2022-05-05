宏碁第1季EPS 0.74元 營業淨利創12年同期新高

宏碁公司（2353）今（5）日召開董事會，通過2022年第一季財報，合併營收為783.78億元，年增9.5%；毛利88.53億元，毛利率11.3%；營業淨利29.14億元，創12年同期新高，營業淨利率3.7%；稅後純益22.35億元，單季EPS為0.74元。

宏碁表示，第一季業務受到俄烏戰爭影響，疫情也衝擊供應鏈的運作，不過，Aspire Vero環保筆電在全球廣為接受，且獲得包含2022 iF產品設計獎、2022紅點設計獎等多項國際大獎肯定，未來將持續拓展Vero環保產品線。

宏碁指出，發展多重事業成長引擎的策略持續推進，宏碁資訊已在3月送件申請掛牌上櫃，宏碁智醫也在3月3日由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易。