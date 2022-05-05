快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

宏碁第1季EPS 0.74元 營業淨利創12年同期新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

宏碁公司（2353）今（5）日召開董事會，通過2022年第一季財報，合併營收為783.78億元，年增9.5%；毛利88.53億元，毛利率11.3%；營業淨利29.14億元，創12年同期新高，營業淨利率3.7%；稅後純益22.35億元，單季EPS為0.74元。

宏碁表示，第一季業務受到俄烏戰爭影響，疫情也衝擊供應鏈的運作，不過，Aspire Vero環保筆電在全球廣為接受，且獲得包含2022 iF產品設計獎、2022紅點設計獎等多項國際大獎肯定，未來將持續拓展Vero環保產品線。

宏碁指出，發展多重事業成長引擎的策略持續推進，宏碁資訊已在3月送件申請掛牌上櫃，宏碁智醫也在3月3日由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易。

宏碁 EPS 營收

延伸閱讀

均華Q1 EPS 2.92元 改寫紀錄

耕興Q1 EPS 3.72元 締新猷

合勤控Q1 EPS 0.74元 友訊-0.3元

禾伸堂Q1 EPS 3.12元 擴增產能

相關新聞

新舊產品轉換 鴻海4月營收4865億元、寫同期次高

鴻海（2317）今（5）日公布2022 年 04 月營收為4,865億元，月減 4.13%，年減 2.80%，為歷年同期...

出貨動能疲軟 大立光4月營收衰退

鏡頭大廠大立光（3008）今（4）日公告4月營收31.27億元，月減16.7%、年減7.6%，累計今年前四月營收132....

網通逆勢創高 將成下波主流

大盤自元月創高18619後持續修正，先前提到指數短線已轉空，何時落底需留意成交量能及融資餘額，4/27指數再破底到16219，4/29雖跳空大漲172.8點...

Micro LED台廠聯手打國際盃 迎來景氣的春天已不遠

十年深耕的技術一次爆發，友達、群創、富采、錼創於光電展大秀Micro LED產品，台灣顯示器廠轉型多年，迎來景氣的春天已然不遠。

尖點Q1每股賺0.72元 優於去年同期

PCB鑽針廠商尖點（8021）今（5）日下午將召開法說會，法說會前公布財報數字，首季每股稅後純益0.72元，持平去年第4...

趁回檔布局低估股 矽格股價表現強勢

加權指數自元月創高18619後進入整理，4/27最低來到16219點，下跌2400點，跌幅將近13%，再看櫃買指數自高點238.92跌到188.1，下跌50.82，跌幅達21%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。