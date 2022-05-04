伺服器股王緯穎千元保衛戰 脫離母胎法人拋兩關切

伺服器股王緯穎（6669）3日公布首季財報，獲利年增38%，EPS 13.42元交好成績，不過法人也拋出兩大關切：首季庫存天數飆上100天是否有風險？製造從緯創（3231）拉回緯穎廠區自製，成本是否划算？緯穎則強調「庫存是有所本」，必須維持供應鏈順暢，對自製成本也有信心。

雲端服務客戶今年建置擴張積極，緯穎今年業績展望也十分正向，不過首季財報中毛利率跟營益率雙降（7.7%及5.7%，低於去年同期0.5及0.3個百分點）受矚目，對此緯穎解釋，供給面因IC缺料及華東封城效應影響，因此存貨堆積導致倉儲成本提高，物料運輸成本也侵蝕雙率。

儘管財報亮眼，2022年展望正向，但財報公布後次交易日，緯穎股價開低，一度測試千元大關才回升走穩。

緯穎庫存水位驟升成法人關注焦點，原因是過去庫存水位一向30～40天，但如今到3月底庫存一口氣拉高至509億元，庫存天數一下子逼近100天，對此緯穎因客戶資本支出樂觀，「客戶的客戶」需求很好，所以會積極備貨，資金面也長期備戰，在去年及前年辦理兩次現增募得近百億銀彈。

庫存高是罪惡？緯穎：拼永續順暢

緯穎財務長陳昌偉表示，過去製造業強調低庫存要JIT（Just in Time），但現在必須追求經營永續性跟持續性，缺一個低單價料就整機無法出貨，在長短料效應下，拉高庫存是必要之舉，他強調「過去庫存過多是罪惡，要零庫存，但現在潮流風氣不同，因應風控要多掌握（料源）避免缺料窘境」。

對此緯穎除拉高存貨，從去年也改產品設計並認證新供應商，陳昌偉解釋，兩策略並行，否則今年庫存水位得建立更高，同時改料也得注意：新認證供應商不會缺料，今年積極找替代料並整合上下游，供應鏈管理還有很多可提升的空間。

由於庫存水位拉高至509億元，必須承租更多倉儲及聘用倉管人員，墨西哥已是緯穎最大伺服器製造據點，但倉儲在廠區外，製造要拉料進場區內生產，完成後又送去倉儲放，來回造成龐大運輸成本，同時長短料導致料一旦到期要加班，缺料時人力需求降低，生產與管理費用都被迫提高。

為此緯穎的墨西哥廠2021年投產，逐步將外包緯創產能拉回自製，目前也輻射向外尋求更大廠房，期望能讓倉儲跟產線並存，省時，拉高生產效率。

「我們是系統整合商，整合資金並維持供應鏈順暢，這是上游供應鏈跟我們的願望」陳昌偉表示，緯穎會做資金的準備，不可能不進料，庫存也是有所本，不能踩煞車，但一定會用更健康妥善的方法優化業績。

而高庫存也讓法人擔心，首季記憶體跌價是否侵蝕庫存價值，對此陳昌偉表示，跟客戶有協議「價格保護制度」，以歷史採購價報給客戶而不是市價，所以記憶體漲跌不影響成本金額，但可能因出貨機種單價變高影響百分比率波動。

緯穎自製VS緯創代工誰厲害？

而法人第二個關心焦點在製造，由於緯穎逐漸脫離集團奧援，自製伺服器，在馬來西亞跟墨西哥設廠，法人關心緯創製造是否較具優勢？

緯穎2019年在高雄設立工廠，2021年墨西哥廠投產，馬來西亞廠2022年將完工，2023年加入量產，第一階段是系統組裝，第二階段期望2023年動工，2024年加入量產，納入SMT生產線，使主機板也能自製。

陳昌偉表示，這是因為客戶資料中心建置積極，也希望就近提供客戶組裝服務，縮短供應鏈準備時間，而對法人關心的製造優勢，他解釋製造成本只佔總成本2~3個百分點，其實比例不高，其次對緯穎製造核心能力是有信心的。

他解釋，緯創有經濟規模優勢，但緯穎有產品設計與管理製造能力，製造工序有優勢，因此不必擔心自製跟外包會差很大，「我們對自己的要求更高，有決心打平手或超過外包效益」。

陳昌偉表示，內部把緯創廣東廠當製造效率指標，台灣雖然土地及人工貴，但緯穎台灣廠這兩年仍有設定目標，目前有些效率比緯創工廠好，有些則差，但即便有這些薪資費率差異，緯穎仍有達成財務目標，過去9個季度，緯穎製造工廠的轉移在財報上是無感的。