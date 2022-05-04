快篩搶不到 為何快篩股大跌？

本土確診人數快速增高，快篩試劑一劑難求，快篩實名制上路以來，更是大排長龍也買不到，但是，台股今（4）日反彈下，快篩股卻是盤面上走弱的族群，首季財報亮眼的泰博（4736）、寶齡富錦（1760）、亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）等股盤中跌幅都超過半根停板。

泰博今年第1季合併營收17.93億元，稅後純益6.23億元，季增1.2倍，年增29.3%，每股純益6.69元，創單季歷史次高，僅次於去年第2季的6.76元。

泰博產品多元，原本營收貢獻最大的是血糖測試的相關市場，但自2020年新冠疫情大爆發後，抗原快篩試劑在一般藥局及超商連鎖通路的市占率超過七成，成為本土快篩試劑龍頭廠。

泰博首季財報亮眼，由於本土疫情3月底升溫，快篩試劑需求大增，進一步挹注營運的表現，但今日股價卻是開高走低，早盤以291元開出，上漲11元，一度拉升至291.5元，隨後賣壓出籠下翻黑，一度下殺至254.5元，跌幅9.1%，盤中跌幅6.78%。

泰博股價翻黑重挫，亞諾法也是開高走低，盤中翻黑一度重挫至跌停61.2元，盤中跌幅5.88%；寶齡富錦同樣是開高走低翻黑，盤中跌幅7.43%；ABC-KY也是由紅翻黑，盤中跌幅6.81%；瑞基（4171）同樣難逃開高後翻黑的走勢，盤中跌幅1.87%。

即使在政府推出快篩實名制，讓民眾採購快篩，造成大排長龍搶購的情況，市面上快篩仍是一劑難求，但快篩股今日卻出現重挫，證券分析師張陳浩坦言，主要是民眾對疫情恐慌有淡化的跡象，且快篩試劑的備貨量也逐漸齊全。

張陳浩指出，泰博首季財報亮眼，股價卻是開高走低，可以看出，在財報公布後往往也是股價見高時，他認為，快篩股不像口罩，但是跌深就是利多，所以快篩還是有機會，不過，並不建議馬上進場承接，暫時可先觀察，等待進場時點。