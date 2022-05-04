海空運需求暢旺 捷迅獲利推升股價

捷迅（2643）以航空物流業務為主，今年第1季每股盈餘2.94元寫下歷史次高，也是同期新高，今(4)日盤中股價表現出色，一度衝上漲停，來到77元。法人看好，5月開始中國大陸搶出貨潮商機加持，營收、獲利可同步衝高。

捷迅表示，目前市場海空運價處於高基期，捷迅抱持著未雨綢繆、布局未來的態度，依循長期計畫及設定的目標邁進。 第2季即將簽訂令人耳目一新的跨國際合作案，目前已進入商討合約內容的擬定階段，此合作案除使捷迅邁向全方位物流的定位更加完整，成長幅度也將大於通膨所帶來的負面影響，面對2022年下半年的挑戰，已做好準備蓄勢待發，經營團隊對於下半年的成長動能有絕對的信心。

在海外拓展方面，因捷迅長期提供國際觀且全方位物流服務，獲得國際科技大廠的客戶青睞，規劃在印度的清奈、德里兩個城市設立分公司與辦事處，目前申請程序持續推進中，預估年底前取得正式營業執照，未來也將持續觀察國際脈動，規劃全球服務據點。

疫情肆虐使海運價相較於疫情前高出將近八到十倍，而空運價則高出約二至三倍，捷迅提供的空運服務項目佔比約為集團營收六~七成，期間持續提升海運服務基礎，提供各項物流方案，為客戶解決艙位及供應鏈問題，在業務量不斷創新高的同時，以完善管理制度，使獲利能力持續四年獲得成長，也更證明了公司營收成長，並非全來自於這兩年疫情下的運價飆升。